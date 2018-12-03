Владимирская область раздала муниципалитетам почти 9,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-03T10:56:11+03:00

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Администрация Владимирской области распределила гранты муниципальным образованиям, достигших наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2017 году.

Городу Владимиру из областного бюджета досталось 2 миллиона рублей. Он получит деньги вне конкурса.

Первое место за работу мэрии выиграл Гороховецкий район. Ему выделят 1,95 миллионов рублей. Второе место досталось Судогодскому району, получившему 1,87 миллионов рублей. Третье место у Камешковского района, за него заплатят 1,83 миллиона рублей. Меленковский район, занявший 4-ое место, получит 1,78 миллиона рублей.