2018-12-03T10:56:11+03:00
Экономика

Владимирская область раздала муниципалитетам почти 9,5 миллионов рублей

Владимиру выделили 2 миллиона рублей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Владимирской области распределила гранты муниципальным образованиям, достигших наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2017 году.

Городу Владимиру из областного бюджета досталось 2 миллиона рублей. Он получит деньги вне конкурса.

Первое место за работу мэрии выиграл Гороховецкий район. Ему выделят 1,95 миллионов рублей. Второе место досталось Судогодскому району, получившему 1,87 миллионов рублей. Третье место у Камешковского района, за него заплатят 1,83 миллиона рублей. Меленковский район, занявший 4-ое место, получит 1,78 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон
В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"
Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо
На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои
Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами
Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь
Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал
Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед
Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное
Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом
Житель Киржача зверски избил знакомого
В Ковровском районе с участка украли дом
Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей
На пожаре в Кольчугино пострадал человек
Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину
В Собинском районе мужчина сел за кражу пива
В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо
В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка
На пожаре во Владимирской области пострадал человек