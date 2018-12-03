В результате ДТП в Суздальском районе погиб пассажир

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-03T10:32:41+03:00

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2 декабря в 21.20 в Суздальском районе у населенного пункта Борисовское произошло ДТП. Водитель "ВАЗ-2112" 1995 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Kia Rio" под управлением водителя 1965 года рождения из Ивановской области. Как сообщили в ГИБДД, травмы получили пассажиры "Kia Rio" 1990 года и 1995 года, а также водитель "ВАЗа". Один пассажир 1975 года рождения, который ехал в "ВАЗе", скончался до приезда "скорой".

В ликвидации последствий аварии принимали участие 19 человек и 6 единиц техники, в том числе два сотрудника МЧС.

В ГИБДД по Владимирской области обращают внимание водителей на погодные условия, из-за которых происходят аварии. Нужно выбирать безопасную скорость, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными при выполнении обгона с выездом на встречкую полосу.