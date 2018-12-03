2018-12-03T10:32:41+03:00
Происшествия

В результате ДТП в Суздальском районе погиб пассажир

Водитель "ВАЗа" не справился с управлением
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

2 декабря в 21.20 в Суздальском районе у населенного пункта Борисовское произошло ДТП. Водитель "ВАЗ-2112" 1995 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Kia Rio" под управлением водителя 1965 года рождения из Ивановской области. Как сообщили в ГИБДД, травмы получили пассажиры "Kia Rio" 1990 года и 1995 года, а также водитель "ВАЗа". Один пассажир 1975 года рождения, который ехал в "ВАЗе", скончался до приезда "скорой".

В ликвидации последствий аварии принимали участие 19 человек и 6 единиц техники, в том числе два сотрудника МЧС.

В ГИБДД по Владимирской области обращают внимание водителей на погодные условия, из-за которых происходят аварии. Нужно выбирать безопасную скорость, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными при выполнении обгона с выездом на встречкую полосу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антон и Виктория Макарские снимали передачу о святынях Вдадимирской земли
«Ростелеком» победил в конкурсе «ВладимирПриз»
Владимирские спортсмены взяли золото и бронзу на чемпионате России по рукопашному бою
В парке "Дружба" открылась лыжная база
Во Владимире бывший полицейский "сливал" информацию о трупах и давал контакты родственников погибших
Муромская аптека не выдавала бесплатное лекарство онкобольной
Гусевчанин может просидеть в колонии 10 лет за наркотики в крупном размере
Во Владимире 6 и 9 декабря пройдут отключения электроэнергии
Белый дом раздал 21 миллион на благоустройство муниципальных образований
Владимирская область заняла 62-ое место в российском зарплатном рейтинге
Владимирская область раздала муниципалитетам почти 9,5 миллионов рублей
Чтобы попасть в Золотые ворота в воскресенье, нужно брать билет в субботу
В Юрьев-Польском пьяный мужчина бил по кузову чужой машины
В Собинке мужчина, который учился на водителя троллейбуса, сбежал с экзамена
Кольчугинец за пьяную драку в клубе заплатит 70 тысяч рублей
Александровская райбольница выплатит женщине 100 тысяч за смерть мужа
Во Владимирской области с начала года пропали 311 человек
Во Владимире пройдут праздничные богослужения в день памяти Александра Невского
Во Владимире откроется выставка аксессуаров из рыбьей кожи
Во Владимирской области ожидается сильная метель
В Камешковском районе сгорел дом вместе с баней
Губернатор Владимирской области наградил лучшие семьи региона
Во Владимире первые пройдет диктант по финансовой грамотности
Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева выиграла соревнования «Резерв России»
Ночью под Петушками дважды перекроют трассу М-7 «Волга»