2018-12-03T10:32:41+03:00
Происшествия

В результате ДТП в Суздальском районе погиб пассажир

Водитель "ВАЗа" не справился с управлением
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

2 декабря в 21.20 в Суздальском районе у населенного пункта Борисовское произошло ДТП. Водитель "ВАЗ-2112" 1995 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Kia Rio" под управлением водителя 1965 года рождения из Ивановской области. Как сообщили в ГИБДД, травмы получили пассажиры "Kia Rio" 1990 года и 1995 года, а также водитель "ВАЗа". Один пассажир 1975 года рождения, который ехал в "ВАЗе", скончался до приезда "скорой".

В ликвидации последствий аварии принимали участие 19 человек и 6 единиц техники, в том числе два сотрудника МЧС.

В ГИБДД по Владимирской области обращают внимание водителей на погодные условия, из-за которых происходят аварии. Нужно выбирать безопасную скорость, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными при выполнении обгона с выездом на встречкую полосу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон
В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"
Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо
На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои
Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами
Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь
Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал
Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед
Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное
Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом
Житель Киржача зверски избил знакомого
В Ковровском районе с участка украли дом
Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей
На пожаре в Кольчугино пострадал человек
Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину
В Собинском районе мужчина сел за кражу пива
В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо
В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка
На пожаре во Владимирской области пострадал человек