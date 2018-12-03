Чтобы попасть в Золотые ворота в воскресенье, нужно брать билет в субботу

3 Дек. 09:51 2018-12-03T09:51:04+03:00

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После того, как Владимиро-Суздальский музей-аповедник устроил акцию, по которой по воскресеньям посещение экспозиций стало бесплатным, количество посетителей выросло в разы.

Как сообщают в музее-заповеднике, в позапрошлое воскресенье музей посетило более 1500 человек. Из-за такого резкого всплеска популярности в ВСМЗ пошли на экстренные меры. Теперь желающим посетить экеспозиции "Старый Владимир" в водонапорной башне и военно-историческую экспозицию в Золотых воротах нужно заранее приходить за билетом. Сделать это можно либо в субботу, либо в воскресенье до 14.00. Потом попасть на выставки будет невозможно. Получить бесплатные билеты на вышеупомянутые экспозиции можно в кассах ВСМЗ во Владимире и Суздале.

Также стоит знать, что 6 декабря и 10 марта акция действовать не будет. Полный список экспозиций, доступных бесплатно по воскресеньям, можно найти на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.