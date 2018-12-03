В Юрьев-Польском пьяный мужчина бил по кузову чужой машины
Сумма ущерба превысила 20 000 рублей.
Изменить размер текста:
В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что на кузове ее машины появились вмятины. Машину она оставляла на парковке. Сумма материального ущерба превысила 20 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который во всем сознался.
Между нетрезвым мужчиной и компанией молодых людей произошел конфликт. Мужчина разозлился, подошел к машине на парковке и несколько раз ударил по кузову.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовноеза умышленное повреждение имущества.