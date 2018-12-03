2018-12-03T09:49:33+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском пьяный мужчина бил по кузову чужой машины

Сумма ущерба превысила 20 000 рублей.
Валерия Рудометова
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В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что на кузове ее машины появились вмятины. Машину она оставляла на парковке. Сумма материального ущерба превысила 20 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который во всем сознался.

Между нетрезвым мужчиной и компанией молодых людей произошел конфликт. Мужчина разозлился, подошел к машине на парковке и несколько раз ударил по кузову.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовноеза умышленное повреждение имущества.

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