В Собинке мужчина, который учился на водителя троллейбуса, сбежал с экзамена

2 Дек. 18:03 2018-12-02T18:03:19+03:00

Через суд он выплатил расходы, затраченные на его обучение

Изменить размер текста: A A

Мужчина заключил ученический договор, согласно которому он должен был пройти обучение по специальности «водитель троллейбуса», сдать экзамены в установленный срок, а потом отработать по специальности два года. Общая стоимость обучения составляет более 160 тысяч, и обучение оплачивает работодатель.

Будущий водитель прошел курсы, но на экзамены в ГИБДД не пришел, потом и вовсе его никто не встречал на занятиях. Его отчислили за прогулы и несданные экзамены. По условиям договора несостоявшийся водитель обязан возместить расходы на его обучение. Они составили чуть больше 70 тысяч.

Горе-водитель выплатил всю сумму. И чего ему не училось?