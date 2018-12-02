Кольчугинец за пьяную драку в клубе заплатит 70 тысяч рублей

2 Дек. 16:30 2018-12-02T16:39:30+03:00

Он ударил пострадавшего за то, что тот разбил аппаратуру

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В ноябре 2016 года в ночном клубе Кольчугина случилась пьяная драка. Мужчину били по лицу и телу. В итоге ему был причинен вред средней тяжести. Пострадавший обратился в суд с иском. Тот, который его бил, сказал, что в клубе пострадавший напился и разбил аппаратуру, за это получил несколько ударов. Но, со слов обвиняемого, пострадавшего он по лицу не бил.

Как сообщает пресс-служба Кольчугинского суда, обвиняемый кольчугинец просил учесть его материальное положение - средств, чтобы оплатить большие штрафы у него нет. Но суд не принял во внимание материальное положение, поскольку пострадавший лечился целый месяц. Ему трудно было даже есть.

Суд взыскал с кольчугинца, который избивал, 70 000 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в течение месяца.