Александровская райбольница выплатит женщине 100 тысяч за смерть мужа
Она подала в суд гражданский иск
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Александровским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы, которая обратилась в суд после смерти супруга.
Как сообщает пресс-служба Александровского суда, ее муж умер из-за несвоевременного и ненадлежащего выполнения лечения. Мужчине не провели операцию в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами.
С Александровской районной больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.