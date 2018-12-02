2018-12-02T14:44:16+03:00
Общество

Александровская райбольница выплатит женщине 100 тысяч за смерть мужа

Она подала в суд гражданский иск
Валерия Рудометова
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Александровским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы, которая обратилась в суд после смерти супруга.

Как сообщает пресс-служба Александровского суда, ее муж умер из-за несвоевременного и ненадлежащего выполнения лечения. Мужчине не провели операцию в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами.

С Александровской районной больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

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