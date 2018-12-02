2018-12-02T12:51:18+03:00
Общество

Во Владимире пройдут праздничные богослужения в день памяти Александра Невского

5 декабря состоится крестный ход из Успенского собора в Богородице-Рождественский монастырь
Валерия Рудометова
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Крестный ход, который состоится 5 декабря в 15.00, возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Православные выйдут из Успенского собора и направятся в Богородице-Рождественский монастырь. Но перед ним, в 14.00, пройдет вечерня с акафистом в Успенском соборе.

6 декабря в 8.00 и 9.00 пройдут праздничный молебен и литургия также в Успенском соборе, возглавит которые митрополит Владимирский и Суздальский.

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