Во Владимире откроется выставка аксессуаров из рыбьей кожи

2 Дек. 10:35 2018-12-02T10:35:37+03:00

Арт-выставку дополнят и 38 экспонатов из коллекций ВСМЗ

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4 декабря в Музее природы откроется выставка картин, аксессуаров из рыбьей кожи художницы Александры Прутковой. Созданные ей модные аксессуары высоко оценил знаменитый Валентин Юдашкин.

Художница также ищет свой путь в изобразительном искусстве, пробуя себя в жанрах пейзажа, портрета, цветочного натюрморта. На выставке представлено 30 произведений из частной коллекции художницы.

Арт-выставку органично дополнят и 38 экспонатов из археологических коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника: кованые железные крючки, остроги, грузила, а также кости рыб. Они дают представление о приемах рыбной ловли в древности, - собщила пресс-служба ВСМЗ.