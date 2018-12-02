Во Владимире откроется выставка аксессуаров из рыбьей кожи
4 декабря в Музее природы откроется выставка картин, аксессуаров из рыбьей кожи художницы Александры Прутковой. Созданные ей модные аксессуары высоко оценил знаменитый Валентин Юдашкин.
Художница также ищет свой путь в изобразительном искусстве, пробуя себя в жанрах пейзажа, портрета, цветочного натюрморта. На выставке представлено 30 произведений из частной коллекции художницы.
Арт-выставку органично дополнят и 38 экспонатов из археологических коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника: кованые железные крючки, остроги, грузила, а также кости рыб. Они дают представление о приемах рыбной ловли в древности, - собщила пресс-служба ВСМЗ.