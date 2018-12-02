2018-12-02T10:26:11+03:00
Общество

Во Владимирской области ожидается сильная метель

Лучше воздержаться от дальних поездок и посидеть дома
Валерия Рудометова
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2-го декабря в течение дня во Владимирской области ожидается сильный снег, метель, на отдельных участках дорог - снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, заторов на дорогах, отключения электроснабжения. Из-за снега также возможны провалы ветхих кровель зданий.

Если у вас есть возможность - не выходите сегодня на улицу, не оставляйте машину под рекламными конструкциями, воздержитесь от дальних поездок.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

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