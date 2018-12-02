В Камешковском районе сгорел дом вместе с баней

2 Дек. 10:16 2018-12-02T10:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 1 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Камешковском районе, в д. Берково. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Камешковского гарнизона.

Видимо, возгорание произошло в доме, а потом огонь разошелся по всей территории - дотла сгорела и баня. Общая площадь пожара - 119 кв. м. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек.