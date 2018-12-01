Губернатор Владимирской области наградил лучшие семьи региона

1 Дек. 21:37 2018-12-01T21:37:42+03:00

В следующем году на поддержку семьям при рождении ребенка будет направлено более 1 миллиарда рублей

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30 ноября в Доме дружбы во Владимире состоялась областная акция «Многодетная семья – общая забота». В ее региональном этапе в этом году приняли участие 44 семьи. Лучшие семьи региона почетными дипломами и памятными подарками наградил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что на социальные выплаты матерям и детям в регионе ежегодно направляется более 2,4 миллиарда рублей. Такой поддержкой охвачено более 100 тысяч семей региона.

В 2019 году в бюджете области на финансовую поддержку семьям при рождении детей планируется направить более одного миллиарда рублей. Большая часть этих средств - это помощь при рождении первенца семьям, доходы которых ниже полутора прожиточных минимумов.