Губернатор Владимирской области наградил лучшие семьи региона
30 ноября в Доме дружбы во Владимире состоялась областная акция «Многодетная семья – общая забота». В ее региональном этапе в этом году приняли участие 44 семьи. Лучшие семьи региона почетными дипломами и памятными подарками наградил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что на социальные выплаты матерям и детям в регионе ежегодно направляется более 2,4 миллиарда рублей. Такой поддержкой охвачено более 100 тысяч семей региона.
В 2019 году в бюджете области на финансовую поддержку семьям при рождении детей планируется направить более одного миллиарда рублей. Большая часть этих средств - это помощь при рождении первенца семьям, доходы которых ниже полутора прожиточных минимумов.