Во Владимире первые пройдет диктант по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-01T14:54:06+03:00

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5 декабря в 10 00 во Владимирском филиале Финуниверситета (ул. Тихонравова, д.1) впервые в истории города пройдет диктант по финансовой грамотности, приуроченный к Международному дню добровольца во имя экономического и социального развития.

Диктант по финансовой грамотности будет представлять собой текст, содержащий пробелы. Задача участников - во время написания Диктанта заполнить пропуски терминами из области экономики и финансов. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут организованы в день проведения,

Написать диктант могут все желающие.