2018-12-01T14:54:06+03:00
Общество

Во Владимире первые пройдет диктант по финансовой грамотности

Его проведут в областном филиале Финуниверситета
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 декабря в 10 00 во Владимирском филиале Финуниверситета (ул. Тихонравова, д.1) впервые в истории города пройдет диктант по финансовой грамотности, приуроченный к Международному дню добровольца во имя экономического и социального развития.

Диктант по финансовой грамотности будет представлять собой текст, содержащий пробелы. Задача участников - во время написания Диктанта заполнить пропуски терминами из области экономики и финансов. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут организованы в день проведения,

Написать диктант могут все желающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24