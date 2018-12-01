2018-12-01T12:14:12+03:00
Спорт

Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева выиграла соревнования «Резерв России»

Она стала лучшей на дистанции 200 метров на спине
Артём Черепанов
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29 ноября во Дворце водных видов спорта в Саранске прошел турнир «Резерв России». Кововроская пловчиха Анастасия Авдеева выиграла золото на дистанции 200 на спине. Представляющая Владимирскую область спортсменка опередила Карину Абросимову из Подмосковья.

Соревнования «Резерв России» - старт для молодых спортсменов до 18 лет. В них примут участие 720 пловцов из 65 регионов.

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