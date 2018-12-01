Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева выиграла соревнования «Резерв России»

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-01T12:14:12+03:00

Она стала лучшей на дистанции 200 метров на спине

Изменить размер текста: A A

29 ноября во Дворце водных видов спорта в Саранске прошел турнир «Резерв России». Кововроская пловчиха Анастасия Авдеева выиграла золото на дистанции 200 на спине. Представляющая Владимирскую область спортсменка опередила Карину Абросимову из Подмосковья.

Соревнования «Резерв России» - старт для молодых спортсменов до 18 лет. В них примут участие 720 пловцов из 65 регионов.