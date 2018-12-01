Ночью под Петушками дважды перекроют трассу М-7 «Волга»

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-01T10:27:43+03:00

На дороге будут устанавливать надземный переход

Изменить размер текста: A A

Управление трассой М-7 «Волга» сообщает о перекрытии дороги в районе Петушков 1 и 2 декабря. Всю ночь движение будет сужено, и дважды за ночть трассу полностью перекроют.

С 21.00 до 6 утра на участке трассы 121-123 километры проезд сузится до трех полос.

С 23.00 до 23.40 на 121-ом километре дорого движение полностью перекроют. С 4.00 до 4.40 трассу перекроют на 122-ом километре.