Ночью под Петушками дважды перекроют трассу М-7 «Волга»
На дороге будут устанавливать надземный переход
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Управление трассой М-7 «Волга» сообщает о перекрытии дороги в районе Петушков 1 и 2 декабря. Всю ночь движение будет сужено, и дважды за ночть трассу полностью перекроют.
С 21.00 до 6 утра на участке трассы 121-123 километры проезд сузится до трех полос.
С 23.00 до 23.40 на 121-ом километре дорого движение полностью перекроют. С 4.00 до 4.40 трассу перекроют на 122-ом километре.