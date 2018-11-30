2018-11-30T21:21:21+03:00
Общество

В Боголюбово и Сновицах построят детские сады

На строительство выделят 144 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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В 2019 году областная администрация планирует более 1 миллиарда рублей направить на финансовую поддержку семей при рождении детей. Прежде всего, это помощь тем, у кого родится первый ребенок, а семейные доходы ниже полутора прожиточных минимумов.

-В 19 из 21 территории региона полностью снята острота проблемы с детскими садами для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Остаётся выполнить эту задачу во Владимире и в Суздальском районе. И не позже 2021 года. В 2019 году 144 миллиона рублей будут направлены на строительство двух яслей-детсадов в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района, – сообщил губернатор Владимир Сипягин.

Сейчас строятся школы в Кольчугино и Собинке, первых учеников они примут уже в 2019 году. Так же в новом году начнётся строительство школ в Камешково, в деревне Купреево Гусь-Хрустального района и в микрорайоне Коммунар областного центра.

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