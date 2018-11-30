2018-11-30T21:14:17+03:00
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Во Владимирской научной библиотеке покажут спектакль "Тургенев. Сегодня" онлайн

Спектакль посвящен 200-летнему юбилею писателя и предваряет начало «Года театра» в России
Алексей СУХОВ
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4 декабря в 15 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится онлайн-трансляция спектакля «Тургенев. Сегодня!».

Спектакль посвящен 200-летнему юбилею писателя и предваряет начало «Года театра» в России. Спектакль состоит из нескольких частей. Основная – это ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.

В основе проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологии еженедельно осуществляется прямая трансляция, а также демонстрация в записи спектаклей знаменитых столичных театров на экраны кинозалов в городах России.

На данный момент в проекте участвуют 37 российских областей и республик, среди которых и Владимирская область.

Вход на трансляцию - свободный.

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