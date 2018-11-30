Владимирцев приглашают на встречу с актрисой Татьяной Друбич

СЕГОДНЯ 21:06 2018-11-30T21:06:45+03:00

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4 и 5 декабря ВлГУ организует мероприятия, посвященные 30-летию киноклуба «Политехник».

4 декабря в стенах киноклуба пройдет творческая встреча с актрисой театра и кино Татьяной Друбич. Кроме того, зрителей ждет просмотр фильма «Дом» режиссера Алексея Смирнова (2017 г., в ролях: Татьяна Друбич и Мария Андреева). Начало в 18 часов.

5 декабря всех желающих приглашают посмотреть и обсудить фильма «2-АССА-2» режиссера Сергея Соловьева (2008 г., в ролях: Александр Баширов, Сергей Шнуров, Сергей Маковецкий, Татьяна Друбич, Марина Орлова и др.).

Фильм является своеобразным продолжением знаменитого фильма «АССА», который вышел на экраны в 1987 году и почти сразу был признан культовым. «2АССА-2» – это история свершившихся в нашей жизни за 20 лет перемен, о которых когда-то мечтали герои первого фильма. Начало в 18 часов.

Место проведения: актовый зал первого корпуса ВлГУ (ул. Горького, 87).