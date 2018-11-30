Ковровская пловчиха завоевала «золото» на Всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 20:58 2018-11-30T20:58:17+03:00

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29 ноября во Дворце водных видов спорта города Саранска стартовали Всероссийские соревнованиях по плаванию «Резерв России – 2018». Старты среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет, а также юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет продлятся до 2 декабря.

В соревнованиях участвуют более 720 пловцов из 65 регионов России. Разыгрываются 42 комплекта наград - в 36 индивидуальных программах и шести эстафетах. Отдельно будут награждены 20 спортсменов (по пять юношей, девушек, юниоров и юниорок), которые по итогам соревнований покажут наивысшие результаты (по таблице очков FINA).

Ковровская спортсменка Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль на дистанции 200 метров на спине. Пловчиха преодолела дистанцию за 2:05.69, значительно опередив серебряную медалистку соревнований Карину Абросимову из Московской области, чей результат составил 2:07.88.