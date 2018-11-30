ВСМЗ ограничивает бесплатное посещение Золотых ворот и "Старого Владимира"

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-30T17:22:17+03:00

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Каждое воскресенье с 15.00 владимирцы и гости города посещают все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника бесплатно. Так, в прошлое воскресенье ВСМЗ посетило 1500 человек. И самыми популярными стали «Старый Владимир» (водонапорная башня) и военно-историческая экспозиция в Золотых воротах. Это, конечно, замечательно, что люди пошли в музеи, но теперь, в связи с резким потоком туристов, билеты в «Старый Владимир» и Золотые ворота необходимо получить накануне визита – в субботу или воскресенье до 14:00. В часы проведения акции достать бесплатные билеты будет невозможно, сообщил заведующий отделом по экскурсионной и просветительской работе Павел Михайленко.