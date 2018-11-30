2018-11-30T16:18:26+03:00
Происшествия

В Суздале диспетчер "скорой" поставила диагноз умирающему деду по телефону

Родственники обратились в Ленинский райсуд
Валерия Рудометова
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Женщина 26 июня 2018 года позвонила в "скорую" Суздальской центральной районной больницы, чтобы бригада медиков выехала к ее отцу 1948 года рождения, у которого были сильные боли в области сердца.

Диспетчер "скорой" после оформления вызова вела себя грубо и пыталась самостоятельно установить диагноз и назначить лечение. А машина "скорой" добиралась до деда полтора часа.

Как сообщает Ленинский райсуд, прибывшая к пенсионеру бригада медиков работала непрофессионально - они не оказали никакой помощи, чтобы дедушке полегчало. На следующий день мужчина скончался в больнице.

Его дочь подала иск в суд. Она требует с больницы возмещение материального ущерба и морального вреда. Судебное заседание назначено на 24 декабря.

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