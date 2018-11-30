Владимирцы разбивали кувалдой стены гаражей и выносили имущество

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-30T15:23:52+03:00

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Полицейские задержали двоих владимирцев, которые этой осенью разбивали стены гаражей кувалдой и выносили все, что попадалось на глаза. Как сообщает пресс-служба УМВД, в одном из случаев из гаража 75-летнего дедеушки подозреваемые украли алюминиевые канистры и тепловую пушку. Всего обвиняемые совершили пять таких преступлений. Сейчас полицейские проверяют на причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Расследование уголовного дела продолжается.