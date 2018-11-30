В Ковровском музее природы открылась новая экспозиция

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-30T13:11:12+03:00

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В Музее природы и этнографии Коврова произошло знаменательное событие – открытие новой историко-ландшафтной экспозиции «Музейный дворик».

Музей природы и этнографии сегодня востребован как в городе, так и во Владимирской и соседней Ивановской областях. Со времени его открытия музей посетило около 40 тысяч человек. Разнообразие, масштабность и количество проводимых музеем мероприятий вызвали необходимость выхода за рамки музейной экспозиции и способствовали использованию территории музейного двора, который является продолжением экспозиции Музея и занимает площадь около 1650 кв. метров.

Заглянув сегодня во двор Музея природы и этнографии, вы увидите выложенные плиткой дорожки, вдоль которых установлены красивые фонари и кованые скамейки для отдыха. В красивой ажурной беседке можно будет отдохнуть, а на кованом мостике сделать интересную фотосессию. Есть в музейном дворике и большая игровая площадка с красивой живой елью, выращенной музейщиками.