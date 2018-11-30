2018-11-30T12:42:09+03:00
Общество

В Собинке пожарный вынес мужчину из горящей квартиры

Хозяин поставил разогреваться еду и уснул
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта областного управления МЧСфото с официального сайта областного управления МЧС
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Непростая смена выдалась у дежурного караула Собинского пожарно-спасательного гарнизона 28 ноября. На пожар в неэксплуатируемом здании были направлены силы и средства по повышенному номеру выезда. В это время поступило сообщение о запахе дыма из квартиры в пятиэтажном доме. На место выехали два пожарных расчёта из Собинки и Лакинска.

Первым на пожар прибыло отделение пожарно-спасательной части №78, возглавляемое командиром отделения Григорием Мордвинцевым. Пока эвакуировали жителей с верхних этажей, пожарный устремился к горящей квартире. Металлическая дверь была заперта, а из снаряжения – только лом (всё аварийно-спасательное оборудование на пожаре за несколько десятков километров). Спустя несколько минут он все же смог попасть в квартиру.

В комнате на диване пожарный и нашел хозяина, который уже надышался угарным газом и был без сознания. Командир отделения взвалил мужчину на себя и вынес на свежий воздух, передав его медикам.

Как было установлено, хозяин квартиры уснул, оставив на газовой плите разогревающуюся пищу, после чего произошёл пожар.

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