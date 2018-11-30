Во Владимире планируют повысить цены на школьные завтраки и обеды

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-30T13:43:14+03:00

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Для учащихся 5-11 классов стоимость школьного завтрака с 2013 года составляла 34 рубля, а обеда - 40. С 2016 года обеды подорожали на 5 рублей. Ценник для 1-4 классов тоже был определен: завтраки были по 30 рублей, обеды по 40. Но родители учеников 1-4 классов с 2006 года вообще не платили за школьное питание. Завтраки и обеды оплачивал муниципалитет и область.

Стоимость питания с 2013 года практически не увеличивалась, а продукты с каждым годом дорожают. Комбинаты питания, которые поставляют школам продукты, терпят убытки. Поэтому они направили в адрес главы администрации города обращение о том, что нужно увеличить стоимость завтраков до 40 рублей и обедов до 50 рублей. Но в связи с тем, что муниципалитет оплачивает питание 1-4 классам, повышение стоимости повлечет дополнительные расходы из городского бюджета в сумме 28 млн 446 тыс. рублей.

Начальник управления образования Елена Малик сказала, что в бюджете города на 2019 год таких средств нет.

Мэрия предлагает два варианта:

1 - чтобы бесплатно питались только дети из малообеспеченных семей, многодетных и детей-инвалидов. Остальные учащиеся 1-4 классов будут получать частичную компенсацию стоимости завтрака в размере 20 рублей.

2 - бесплатно питаются дети из малообеспеченных семей, многодетных и семей детей-инвалидов, а также первоклассники. Школьники со 2 по 4 классы платят 26 рублей, 14 - выделяем администрация.

Окончательное решение примут позже.