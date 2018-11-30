В Суздале откроют памятник погибшим в Афганистане и локальных войнах

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-30T12:20:27+03:00

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5 декабря в 11 часов в Суздале, в сквере около Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа (ул. Ленина, 50) состоится торжественное открытие памятника погибшим в Афганистане и локальных войнах.

Этот монумент увековечит память о тех, кто отдал свои жизни выполняя интернациональный и воинский долг, оставаясь верными присяге до конца.

Станет символом признания и глубокого уважения их подвига и примером того, как надо любить свою Родину и служить ей.

Памятник установлен по инициативе Суздальского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, которое возглавляет Анна Крюкова мать, погибшего в 2000 году в Чечне Анатолия Крюкова, при поддержке администрации города Суздаля.