Голосование за маршрут № 21 С разделило владимирцев поровну

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-30T11:41:55+03:00

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Мэрия города Владимира предложила жителям города самим выбрать маршрут для автобуса № 21С. Спустя сутки после голосования мнения жителей разделились поровну. 49% участников опроса заявили, что их устраивает вариант с заездом на Рокадку, еще 49% респондентов заявили, что было бы неплохо вернуть старый маршрут. Совсем небольшое преимущество в 15 голосов за вариантом с возвращением старого маршрута. За него проголосовали 1831 человек.

Еще 2% участников опроса заявили, что им нет дела до автобуса № 21, они им не пользуются. В опросе на данный момент приняли участие 3709 человек.