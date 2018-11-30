2018-11-30T11:02:53+03:00
Политика

Владимирскую область покидает еще один вице-губернатор

Заявление по собственному желанию написал Виталий Азаров
Сергей МОРКОВКИН
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30 ноября станет последним днем работы руководителя представительства Владимирской области при правительстве РФ Виталия Азарова. Он покидает свой пост по собственному желанию.

Виталий Азаров родился 3 января 1954 года во Львове. Окончил Ленинградское высшее командное училище имени Михаила Фрунзе и Военно-политическую академию имени Ленина. Служил в железнодорожных войсках, уволился из армии с должности начальника главного управления воспитательной работы ВС РФ в звании генерал-полковника. Затем восемь лет был представителем Санкт-Петербурга при правительстве РФ. Представителем Владимирской области стал летом 2017 года.

Награжден Орденом Святителя Николая Чудотворца II степени и Орденом Дружбы. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

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