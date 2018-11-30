2018-11-30T10:15:27+03:00
Общество

Почта России за год отремонтировала 28 отделений связи во Владимирской области

В них заменили полы и потолки и поставили пандусы
Артём Черепанов
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С начала 2018 года Почта России отремонтировала 28 отделений связи во Владимирской области.

Ремонтные работы были проведены в отделениях почтовой связи Вязниковкого и Ковровского районах и в крупных областных городах: Владимир, Ковров, Александров, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Меленки, Юрьев-Польский. В этих отделениях были отремонтированы входные группы и козырьки зданий, а также проведена косметическая отделка помещений, восстановление покрытия пола и потолков, замена осветительных приборов и другие виды текущего ремонта.

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