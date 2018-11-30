2018-11-30T10:05:59+03:00
Общество

Во Владимирской области выбрали лучшего чиновника

Победил юрист госинспекции по охране объектов культурного наследия
Артём Черепанов
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28 ноября во владимирском филиале РАНХиГС прошел финал конкурса "Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области". Победителем стал юрист Госинспекции по охране объектов культурного наследия Александр Куликов. Он получит 30 тысяч рублей.

Второй стала эксперт департамента финансов Екатерина Белова. Третьей признана консультант департамента культуры Анна Кузнецова.

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