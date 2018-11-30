2018-11-30T09:46:23+03:00
Происшествия

В Собинке задержали "черного лесоруба"

Он нарубил на 33 тысячи рублей
Валерия Рудометова
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В середине ноября текущего года участковые заметили, что в одном районном лесничестве кто-то рубит березу. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 33 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские оперативно задержали 43-летнего жителя деревни Собинского района. Он рубил деревья для использования в личном хозяйстве.

На мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за незаконную рубку лесных насаждений.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.

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