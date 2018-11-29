2018-11-29T19:22:22+03:00
Звезды

Танеевский фестиваль во Владимире закончится выступлением симфонической капеллы России

Коллектив представит публике «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено Владимирской областной филармониейфото предоставлено Владимирской областной филармонией
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2 декабря на сцене Владимирской областной филармонии впервые выступит Государственная академическая симфоническая капелла России.

Программа выступления Государственная капелла России посвящена 145-летию со дня рождения русского композитора и пианиста Рахманинова. «Всенощное бдение» он написал меньше, чем за две недели. В его основу положены древние церковные распевы, бытовавшие в практике православного богослужения в разных вариантах - знаменный, греческий, киевский, а также собственные музыкальные темы композитора, стилистически единые с цитируемыми им церковными напевами.

Государственная капелла России по праву считается одним из лучших исполнителей духовных сочинений Рахманинова. Уникальный состав участников позволил им исполнять, как инструментальные, так и вокальные русские и мировые классические шедевры.

На сегодняшний день капелла является одним из самых титулованных и знаменитых на весь мир российских проектов данного типа.

Начало концерта - в 17.00. Цена билета - 200,300 рублей.

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