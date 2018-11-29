В Кольчугинском доме-интернате сделали ремонт почти на 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-29T19:16:18+03:00

"Вторую жизнь" вдохнули и в стены Владимирского психоневрологического интерната

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Завершены ремонтные работы в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей и Владимирском психоневрологическом интернате. Средства на ремонт – почти 3,4 млн рублей первому учреждению и 1,6 млн рублей – второму были выделены из резервного фонда Президента России.

В Кольчугинском детском доме-интернате отремонтировали отделения «Милосердия» и «Молодых инвалидов». Перед ребятами распахнулись спальни с новой современной мебелью, просторные игровые комнаты с набором развивающих игр, светлая и уютная столовая. Проведён ремонт комнат хозяйственно-бытового труда.

Подготовлены две «малогабаритные квартиры» для юношей и девушек, начинающих самостоятельную жизнь в стенах детского дома, а также создана полноценная учебно-тренировочная квартира для самостоятельного проживания.

Во Владимирском психоневрологическом интернате отремонтировали комнаты, медицинский изолятор, мастерские и продовольственный склад.