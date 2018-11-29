2018-11-29T19:06:32+03:00
Общество

Владимирцам предлагают решить судьбу автобуса №21С

На сайте мэрии началось голосование за маршрут автобуса
Алексей СУХОВ
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С 13 октября городской отдел транспорта и связи изменил автобусный маршрут № 21-С «Мкр. Энергетик - ул. Куйбышева». Автобусы поехали по улицам Тракторной, Полины Осипенко, Почаевской и Рокадной дороге, где расположены крупные промышленные, офисные, торговые и жилые объекты, но раньше не было ни одного маршрута общественного транспорта.

Ежедневный мониторинг показал, что обновленный маршрут № 21-С востребован многими жителями, работающими в промышленной зоне, и горожанами, которые приезжают в торговые центры на Тракторной. Тем не менее, часть жителей мкр. Энергетик просит вернуть маршрут в «старое русло» - через улицы Мира и Горького.

Владимирцев просят проголосовать «за» или «против» обновленного автобусного маршрута № 21-С, обеспечивающего транспортную доступность района улицы Тракторной.

На 19 часов 29 ноября 53 процента владимирцев проголосовали за обновленный маршрут, 43 процента просят вернуть старый, а 3 процента жителей вообще не ездят на это автобусе.

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