2018-11-29T17:20:29+03:00
Происшествия

В Муроме мужчина плеснул электролитом в лицо знакомой

У женщины - ожог кожи лица 1-ой степени
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 ноября на платформе железнодорожного полицейские линейного отдела на транспорте задержали 55-летнего мужчину, из-за чувства неприязни плеснувшего электролитом в лицо свой 41-летней знакомой. У женщины - химический ожог кожных покровов лица 1-ой степени.

Следствие выясняет, откуда у мужчины оказался электролит. Пресс-служба транспортной полиции не конкретизирует, что это было за вещество, но обычно в качестве электролита используется соляная кислота.

По факту причинения легкого вреда здоровью женщины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24