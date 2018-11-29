В Муроме мужчина плеснул электролитом в лицо знакомой
У женщины - ожог кожи лица 1-ой степени
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29 ноября на платформе железнодорожного полицейские линейного отдела на транспорте задержали 55-летнего мужчину, из-за чувства неприязни плеснувшего электролитом в лицо свой 41-летней знакомой. У женщины - химический ожог кожных покровов лица 1-ой степени.
Следствие выясняет, откуда у мужчины оказался электролит. Пресс-служба транспортной полиции не конкретизирует, что это было за вещество, но обычно в качестве электролита используется соляная кислота.
По факту причинения легкого вреда здоровью женщины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.