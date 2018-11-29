2018-11-29T16:16:28+03:00
Происшествия

На турбазе Улыбышево загорелся гостевой дом

Площадь пожара составила 63 квадратных метра
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 10.16 29 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре гостевого дома в Судогодском районе, на турбазе Улыбышево. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского и Судогодского гарнизонов.

Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 18 человек.

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