На турбазе Улыбышево загорелся гостевой дом

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-29T16:16:28+03:00

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В 10.16 29 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре гостевого дома в Судогодском районе, на турбазе Улыбышево. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского и Судогодского гарнизонов.

Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 18 человек.