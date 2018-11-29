2018-11-29T16:16:38+03:00
Общество

За вывоз мусора во Владимире будут брать 118 рублей с человека

Об этом стало известно по итогам заседания правления департамента цен и тарифов
Алексей СУХОВ
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28 ноября состоялось заседание правления департамента цен и тарифов, на котором обсуждался вопрос об установлении тарифа за вывоз мусора во Владимире с 1 января 2019 года.

Он рассчитывается по формуле: тариф с НДС (580 рублей 54 копейки) умножается на индекс (во Владимире в многоквартирном доме он равен 2,44), после чего делится на 12 месяцев.

Таким образом, если посчитать, то видно, что тариф на вывоз мусора с одного человека во Владимире составит 118 рублей 4 копейки.

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