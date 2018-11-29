Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-29T15:11:19+03:00

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28 ноября во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось очередное заседание общественно-консультативного Совета ТЭК при УФАС по Владимирской области. В его работе приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона: ОАО «Газпром газораспределение Владимир», ОАО «ВОЭК», Владимирского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Владимиртеплогаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ВКС», а также представители Департамента цен и тарифов, Департамента ЖКХ администрации Владимирской области.

Совет создан для предотвращения антимонопольных нарушений, информирования участников рынка об изменениях в законодательстве и правоприменительной практике, а также обсуждения вопросов, возникающих в деятельности компаний.

В этот раз основной темой совещания стали вопросы должного оформления документов услуг по технологическому присоединению к сетям, особенно опосредованных потребителей. Участники обсудили проблемы применения законодательных норм, особенностей подключения садовых участков, сложностей установления факта технологического присоединения потребителей. Председатель Совета, руководитель Владимирского УФАС, Алексей Потанин рассказал о принципах назначения наказаний и установления круга виновных лиц, мерах административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

«Все участники заинтересованы в неукоснительном соблюдении закона. На практике не всегда очевидно, норму какого закона применять в той или иной ситуации. Учитывая размеры штрафов и риски для репутации, необходимо использовать все возможности для предотвращения нарушений. Вот почему подобные совещания так важны как для власти, так и для бизнеса», – отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Федоров.