Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
С 3 по 7 дкабря в регионе состоится областной фестиваль любительского короткометражного фильма "Киностарт". Покажут короткометражки в пяти номинациях: художественный, анимационный, документальный фильмы, социальный ролик и промо-ролик.
Участниками фестиваля станут Владимир, Судогда, Кольчугино, Карабаново, Ковров, Киржач, Радужный, Меленки. село Черкутино, а также жители поселка Мухтолово Нижегородской области, пос. Шаховская Московской области, Коломны Московской области, Пушкина, села Новая Усмань Воронежской области.
Будут проведены мастер-классы по различным направлениям кинематографического мастерства: «Сахарная анимация» московского режиссёра и художника Татьяны Новиковой, «Кукольная анимация» художника-изготовителя игровых кукол Игоря Хилова, «Операторское искусство» Михаила Онипенко, члена гильдии кинооператоров России, преподавателя ВГИКа.
Оценивать работы будет профессиональное жюри под предводительством доцента кафедры продюсерского мастерства ВГИКа Андрея Иванова.