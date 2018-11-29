Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-29T13:49:03+03:00

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по различным направлениям кинематографического мастерства

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С 3 по 7 дкабря в регионе состоится областной фестиваль любительского короткометражного фильма "Киностарт". Покажут короткометражки в пяти номинациях: художественный, анимационный, документальный фильмы, социальный ролик и промо-ролик.

Участниками фестиваля станут Владимир, Судогда, Кольчугино, Карабаново, Ковров, Киржач, Радужный, Меленки. село Черкутино, а также жители поселка Мухтолово Нижегородской области, пос. Шаховская Московской области, Коломны Московской области, Пушкина, села Новая Усмань Воронежской области.

Будут проведены мастер-классы по различным направлениям кинематографического мастерства: «Сахарная анимация» московского режиссёра и художника Татьяны Новиковой, «Кукольная анимация» художника-изготовителя игровых кукол Игоря Хилова, «Операторское искусство» Михаила Онипенко, члена гильдии кинооператоров России, преподавателя ВГИКа.

Оценивать работы будет профессиональное жюри под предводительством доцента кафедры продюсерского мастерства ВГИКа Андрея Иванова.