2018-11-29T13:30:36+03:00
Звезды

В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына

Выставка приурочена к столетию писателя
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пребывание писателя на владимирской земле оставило заметный след в его творческой биографии. Впечатления, полученные во время проживания в деревне Мильцево Гусь-Хрустального района, легли в основу рассказа «Матрёнин двор».

Солженицын приехал во Владимирскую область сразу после разрешения покинуть место ссылки в Казахстане. В Мильцеве он жил с августа 1956 года по февраль 1957 года, работая учителем математики и физики в 8 – 10 классах средней школы поселка Мезиновский. Матрёна Захарова, хозяйка дома, в котором писатель «снимал угол», стала прототипом главной героини рассказа.

В 1994 году писатель вновь посетил Владимир и Мильцево.

На выставке в "Палатах" представлено 40 экспонатов из коллекции ВСМЗ. Это – атрибуты крестьянского быта, фотографии с торфоразработок в Гусь-Хрустальном районе, репортажные снимки, на которых запечатлен писатель.

Выставка откроется 5 декабря и будет работать до 10 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове
Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки
Двое ковровчан через интернет продавали крупные партии наркотиков. У них нашли почти 2 кг "синтетики"
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев
Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями Владимирской области
Рождественская ярмарка во Владимире откроется 21 декабря
Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге
Во Владимире открыт сезон подледной рыбалки
Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал
Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»
Во Владимире пройдут робототехнические соревнования
В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники
В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области
Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой
Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно
В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства
В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Меленковский вандал разломал парковый фонтан
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов