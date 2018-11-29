В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына
Пребывание писателя на владимирской земле оставило заметный след в его творческой биографии. Впечатления, полученные во время проживания в деревне Мильцево Гусь-Хрустального района, легли в основу рассказа «Матрёнин двор».
Солженицын приехал во Владимирскую область сразу после разрешения покинуть место ссылки в Казахстане. В Мильцеве он жил с августа 1956 года по февраль 1957 года, работая учителем математики и физики в 8 – 10 классах средней школы поселка Мезиновский. Матрёна Захарова, хозяйка дома, в котором писатель «снимал угол», стала прототипом главной героини рассказа.
В 1994 году писатель вновь посетил Владимир и Мильцево.
На выставке в "Палатах" представлено 40 экспонатов из коллекции ВСМЗ. Это – атрибуты крестьянского быта, фотографии с торфоразработок в Гусь-Хрустальном районе, репортажные снимки, на которых запечатлен писатель.
Выставка откроется 5 декабря и будет работать до 10 февраля.