Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-29T13:08:53+03:00

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3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2017 год (налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов).

Налог можно оплатить разными способами: в «Личном кабинете налогоплательщика» банковской картой или через онлайн-сервис одного из банков-партнёров ФНС России, в отделениях кредитных организаций, через отделения федеральной почтовой службы.

Если вы не получили уведомление, то можно обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ, направить заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Если налоговое уведомление не исполнено, за каждый день просрочки начисляются пени. Кроме того, налог могуг взыскать принудительно за счет имущества должника, включая денежные средства на его счетах.