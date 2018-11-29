2018-11-29T13:23:16+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове

Они приехали по «тревожной кнопке» и обнаружили пожар
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

Примерно в 8 часов утра из частного дома, расположенного в СНТ «Ваторная Гора» и подключенного к охранной сигнализации, поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки». Тут же на место выехал наряд вневедомственной охраны в составе капитана полиции Виктора Переслегина и прапорщика полиции Рустама Косьмина.

Доехав до дома, росгвардейцы обнаружили, что деревянное строение горит - дым валил между первым и вторым этажами. Они позвонили в службу спасения и бросились внутрь. В горящем доме капитан и прапрощик увидели пожилую пару, из-за шока пенсионеры даже не могли самостоятельно выбраться на улицу. Бойцы Росгвардии помогли жильцам и эвакуировали их в безопасное место. Оба пенсионера не пострадали.

После прибытия пожарных расчетов сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации пожара, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына
Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки
Двое ковровчан через интернет продавали крупные партии наркотиков. У них нашли почти 2 кг "синтетики"
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев
Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями Владимирской области
Рождественская ярмарка во Владимире откроется 21 декабря
Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге
Во Владимире открыт сезон подледной рыбалки
Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал
Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»
Во Владимире пройдут робототехнические соревнования
В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники
В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области
Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой
Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно
В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства
В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Меленковский вандал разломал парковый фонтан
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов