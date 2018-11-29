Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-29T13:23:16+03:00

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Примерно в 8 часов утра из частного дома, расположенного в СНТ «Ваторная Гора» и подключенного к охранной сигнализации, поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки». Тут же на место выехал наряд вневедомственной охраны в составе капитана полиции Виктора Переслегина и прапорщика полиции Рустама Косьмина.

Доехав до дома, росгвардейцы обнаружили, что деревянное строение горит - дым валил между первым и вторым этажами. Они позвонили в службу спасения и бросились внутрь. В горящем доме капитан и прапрощик увидели пожилую пару, из-за шока пенсионеры даже не могли самостоятельно выбраться на улицу. Бойцы Росгвардии помогли жильцам и эвакуировали их в безопасное место. Оба пенсионера не пострадали.

После прибытия пожарных расчетов сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации пожара, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества.