2018-11-29T12:46:19+03:00
Происшествия

Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки

Они изображены у него на ногах
Валерия Рудометова
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С 19 апреля текущего года и по настоящее время в ИК-2 отбывает наказание осужденный, у которого на голеностопах обеих ног есть татуировки в виде нацистской символики. Как сообщает прокуратура, он публично демонстрировал их другим осужденным.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении за публичное демонстрирование нацистской символики. Виновному назначили штраф.

И, тем не менее, заключенный после штрафа никак не спрячет и не сотрет тату. Он также будет приходить в баню, где другие вновь увидят символику.

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