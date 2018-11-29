Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки
Они изображены у него на ногах
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С 19 апреля текущего года и по настоящее время в ИК-2 отбывает наказание осужденный, у которого на голеностопах обеих ног есть татуировки в виде нацистской символики. Как сообщает прокуратура, он публично демонстрировал их другим осужденным.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении за публичное демонстрирование нацистской символики. Виновному назначили штраф.
И, тем не менее, заключенный после штрафа никак не спрячет и не сотрет тату. Он также будет приходить в баню, где другие вновь увидят символику.