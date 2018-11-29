Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-29T12:46:19+03:00

Они изображены у него на ногах

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С 19 апреля текущего года и по настоящее время в ИК-2 отбывает наказание осужденный, у которого на голеностопах обеих ног есть татуировки в виде нацистской символики. Как сообщает прокуратура, он публично демонстрировал их другим осужденным.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении за публичное демонстрирование нацистской символики. Виновному назначили штраф.

И, тем не менее, заключенный после штрафа никак не спрячет и не сотрет тату. Он также будет приходить в баню, где другие вновь увидят символику.