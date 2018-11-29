2018-11-29T12:10:07+03:00
Происшествия

Двое ковровчан через интернет продавали крупные партии наркотиков. У них нашли почти 2 кг "синтетики"

Теперь их ждет 8 лет тюрьмы
Валерия Рудометова
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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, ковровчанин Александр Комаров 1995 года рождения являлся организатором интернет-магазина по продаже крупных партий наркотиков на территории региона. К незаконному заработку он привлек и совего приятеля Александра Бондарева 1991 года рождения, который по указанию Комарова с июня 2017 года арендовывал квартиры во Владимире. Там он расфасовывал особо крупные партии наркотиков на разовые дозы, чтобы потом их заложить в тайники. Фотографии указанных закладок и их местонахождение он передавал Комарову. А Комаров через интернет общался с покупателями, принимал заказы и распределял деньги. Он же на своем авто довозил Бондарева, чтобы сделать очередную закладку.

Полученные УФСБ результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в УМВД по Владимирской области. В сентябре 2017-го на мужчин возбудили уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ. Также у них нашли наркотик «N-метилэфедрон» общей массой 1,8 кг.

В ноябре Ленинский райсуд назначил им наказание - лишение свободы на 8 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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