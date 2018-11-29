2018-11-29T11:14:48+03:00
Общество

Рождественская ярмарка во Владимире откроется 21 декабря

Сейчас специальная комиссия выбирает, кто будет торговать в домиках-шале
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году Рождественская ярмарка во Владимире начнет работу чуть раньше обычного - 21 декабря. Сейчас специальная комиссия, созданная при городской администрации, принимает от предпринимателей заявки на торговлю в домиках-шале.

Рождественская ярмарка будет работать ежедневно, с 21 декабря по 13 января. Время работы с 11.00 до 22.00, за исключением самого Нового года. 31 декабря 2018 года ярмарка будет работать только с 11.00 до 18.00, а 1 января 2019 года откроется в 15.00, а закроется в 22.00.

При этом кафе, закусочные и шашлычные на ярмарке в новогоднюю ночь работать как раз будут - с 22.00 до 04.00 1 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына
Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове
Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки
Двое ковровчан через интернет продавали крупные партии наркотиков. У них нашли почти 2 кг "синтетики"
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев
Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями Владимирской области
Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге
Во Владимире открыт сезон подледной рыбалки
Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал
Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»
Во Владимире пройдут робототехнические соревнования
В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники
В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области
Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой
Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно
В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства
В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Меленковский вандал разломал парковый фонтан
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов