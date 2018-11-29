Рождественская ярмарка во Владимире откроется 21 декабря

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-29T11:14:48+03:00

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В этом году Рождественская ярмарка во Владимире начнет работу чуть раньше обычного - 21 декабря. Сейчас специальная комиссия, созданная при городской администрации, принимает от предпринимателей заявки на торговлю в домиках-шале.

Рождественская ярмарка будет работать ежедневно, с 21 декабря по 13 января. Время работы с 11.00 до 22.00, за исключением самого Нового года. 31 декабря 2018 года ярмарка будет работать только с 11.00 до 18.00, а 1 января 2019 года откроется в 15.00, а закроется в 22.00.

При этом кафе, закусочные и шашлычные на ярмарке в новогоднюю ночь работать как раз будут - с 22.00 до 04.00 1 января.