2018-11-29T10:33:29+03:00
Происшествия

Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге

Парень вывернул руку полицейскому и сбросил его на дорогу
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 сентября 2018 года нетрезвый 19-летний гороховчанин сел за руль машины. Его остановили сотрудники ГИБДД. Парень понял, что его привлекут к административной ответственности, и решил скрыться.

Инспектор через открытое окно машины схватил гороховчанина, чтобы тот не уехал, но обвиняемый вывернул руку полицейскому, в результате чего тот был сброшен на дорогу из движущегося автомобиля. Инспектору ГИБДД причинены телесные повреждения легкой степени тяжести.

Гороховчанин признал свою вину. Санкция ч.2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области пройдет фестиваль любительского короткометражного фильма
В "Палатах" покажут редкие архивные фотографии Александра Солженицына
Владимирцам напоминают, что до 3 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Сотрудники Росгвардии спасли пенсионеров на пожаре в Покрове
Владимирского заключенного оштрафовали за нацистские татуировки
Двое ковровчан через интернет продавали крупные партии наркотиков. У них нашли почти 2 кг "синтетики"
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев
Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями Владимирской области
Рождественская ярмарка во Владимире откроется 21 декабря
Во Владимире открыт сезон подледной рыбалки
Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал
Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»
Во Владимире пройдут робототехнические соревнования
В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники
В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области
Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой
Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно
В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства
В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Меленковский вандал разломал парковый фонтан
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов