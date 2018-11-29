Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге
10 сентября 2018 года нетрезвый 19-летний гороховчанин сел за руль машины. Его остановили сотрудники ГИБДД. Парень понял, что его привлекут к административной ответственности, и решил скрыться.
Инспектор через открытое окно машины схватил гороховчанина, чтобы тот не уехал, но обвиняемый вывернул руку полицейскому, в результате чего тот был сброшен на дорогу из движущегося автомобиля. Инспектору ГИБДД причинены телесные повреждения легкой степени тяжести.
Гороховчанин признал свою вину. Санкция ч.2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.