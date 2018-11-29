Гороховчанин, который пьяным сел за руль, протащил инспектора ГИБДД по дороге

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-29T10:33:29+03:00

Парень вывернул руку полицейскому и сбросил его на дорогу

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10 сентября 2018 года нетрезвый 19-летний гороховчанин сел за руль машины. Его остановили сотрудники ГИБДД. Парень понял, что его привлекут к административной ответственности, и решил скрыться.

Инспектор через открытое окно машины схватил гороховчанина, чтобы тот не уехал, но обвиняемый вывернул руку полицейскому, в результате чего тот был сброшен на дорогу из движущегося автомобиля. Инспектору ГИБДД причинены телесные повреждения легкой степени тяжести.

Гороховчанин признал свою вину. Санкция ч.2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.