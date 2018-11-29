Во Владимире открыт сезон подледной рыбалки

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-29T10:18:51+03:00

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Теперь рыбаки могут смело выходить на лед - сезон открыт. Благодаря морозным ночам лед на владимирских озерах достиг уже более 10 сантиметров. Например, на водохранилище Содышка. Там толпы рыбаков, особенно по выходным. Кстати, Содышка - разрешенное место для ловли рыбы. Также рыбачить можно на Клязьме в районе ж/д вокзала, на озерах Семязино и Глубокое.

Напомним, безопасная толщина льда для одного человека — 7 см, для пешей переправы толщина льда должна быть 15 см. Рыбаки должны быть в спасательных жилетах.