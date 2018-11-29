Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-29T09:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

20 ноября текущего года в полицию обратилась 79-летняя жительница Кольчугина. Пенсионерка сообщила, что из хозяйственной постройки украли мангал, сани, алюминиевые бидоны и бочку. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который во всем признался. Он хотел сдать имущество в пункт приема лома.

На него завели уголовное дело за кражу и заключили под стражу. Часть похищенного имущества в ближайшее время вернут законной владелице.