2018-11-29T09:49:26+03:00
Происшествия

Кольчугинец украл у пенсионерки сани и мангал

Он хотел сдать ворованное в пункт приема лома
Валерия Рудометова
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20 ноября текущего года в полицию обратилась 79-летняя жительница Кольчугина. Пенсионерка сообщила, что из хозяйственной постройки украли мангал, сани, алюминиевые бидоны и бочку. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который во всем признался. Он хотел сдать имущество в пункт приема лома.

На него завели уголовное дело за кражу и заключили под стражу. Часть похищенного имущества в ближайшее время вернут законной владелице.

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