Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-11-28T22:00:35+03:00

В чемпионате приняли участие более 1200 человек с инвалидностью

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IV Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» проходил с 20 по 23 ноября в Москве. В чемпионате приняли участие более 1200 человек с инвалидностью в возрасте от 14 до 65 лет. Соревнования проходили по 73 профессиям.

Владимирскую область представлял инженер Центра профессионального образования инвалидов ВлГУ Максим Зимин. Он выступал в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР».

Испытание состояло в том, чтобы по представленной 3D модели сделать поэтажный план здания, импортировать модель в CAD, добавить элементы интерьера и экстерьера. Кроме того, необходимо было представить несколько фотореалистичных изображений получившегося проекта и анимацию с полным облетом вокруг здания.

Максим стал лучшим и получил медаль за первое место.

Максим Зимин окончил ВлГУ. Сейчас он работает над созданием мобильного внутритрубопроводного робота для диагностики трубопроводов газораспределительных сетей.