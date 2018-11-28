2018-11-28T22:00:35+03:00
Общество

Инженер ВлГУ стал победителем Национального чемпионата «Абилимпикс»

В чемпионате приняли участие более 1200 человек с инвалидностью
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено ВлГУфото предоставлено ВлГУ
Изменить размер текста:

IV Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» проходил с 20 по 23 ноября в Москве. В чемпионате приняли участие более 1200 человек с инвалидностью в возрасте от 14 до 65 лет. Соревнования проходили по 73 профессиям.

Владимирскую область представлял инженер Центра профессионального образования инвалидов ВлГУ Максим Зимин. Он выступал в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР».

Испытание состояло в том, чтобы по представленной 3D модели сделать поэтажный план здания, импортировать модель в CAD, добавить элементы интерьера и экстерьера. Кроме того, необходимо было представить несколько фотореалистичных изображений получившегося проекта и анимацию с полным облетом вокруг здания.

Максим стал лучшим и получил медаль за первое место.

Максим Зимин окончил ВлГУ. Сейчас он работает над созданием мобильного внутритрубопроводного робота для диагностики трубопроводов газораспределительных сетей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире пройдут робототехнические соревнования
В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники
В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области
Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой
Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно
В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства
В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Меленковский вандал разломал парковый фонтан
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов