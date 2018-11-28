2018-11-28T21:52:07+03:00
Общество

Во Владимире пройдут робототехнические соревнования

В них примут участие учащиеся пилотных школ «RoboStart»
Алексей СУХОВ
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29 ноября в детском технопарке «Кванториум 33», пройдут региональные робототехнические соревнования для учащихся пилотных школ «RoboStart».

Соревнования пройдут в двух дисциплинах – «Кегельринг» и «Гонки по линии». В первой робот должен за минимальное время вытолкнуть из круга кегли, а во второй – за минимальное время проехать по заданной траектории.

В этот же день в технопарке «Кванториум 33» пройдет семинар для представителей всех 25 пилотных школ, в ходе которого участники обменяются опытом реализации учебных программ по направлению «робототехника» в городских и сельских школах.

В 2017-2018 учебном году за счет областного бюджета были закуплены и переданы 15 городским и сельским школам региона робототехнические комплекты для обучения школьников 6-11 классов. До конца января 2019 года такие же комплекты получат еще 10 школ Владимирской области.

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